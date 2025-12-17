экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Американский проект «Компакт-договор о водных ресурсах» привнес в Монголию передовые мировые технологии

CentralAsia (MNG) -  

Мы хотели бы обратить внимание на совместную с Соединенными Штатами программу «Улучшение водоснабжения города Улан-Батор», которая направлена ​​на улучшение и защиту водных ресурсов Монголии. Программа реализуется в Монголии американской корпорацией Millennium Challenge Corporation и направлена ​​на завершение основных строительных работ к 31 марта 2026 года.

Этот совместно финансируемый проект предусматривает выделение $350 млн (₮1.2 трлн) в виде помощи от американского народа и $112 млн в виде инвестиций от Правительства Монголии, что делает его основой стратегического сотрудничества между США и Монголией.

Успешная реализация Компакт-договора увеличит водоснабжение Улан-Батора более чем на 80 процентов, создав благоприятные возможности для расширения столицы на запад и роста ее экономики.

«С 2004 года Millennium Challenge Corporation реализовала 82 программы на общую сумму 19 миллиардов долларов в 50 странах мира. Соглашение о водных ресурсах, которое реализуется в Монголии, было подписано в июле 2018 года, а в сентябре тогдашний премьер-министр Хурэлсух Ухнаа объявил о намерении его выполнить. Поскольку инвестиции финансируются американскими налогоплательщиками, существует правило, требующее достижения определенных результатов. Поэтому, если соглашение будет реализовано в течение пяти лет, это замечательно. В противном случае грант будет отозван», — заявила г-жа Энхгэрэл Энхтувшин, испольнительный директор Фонда Millennium Challenge Mongolia (MCA-Mongolia). «В рамках Компакт-договора до 50 миллионов кубических метров воды, добываемой из крупнейшего западного источника водоснабжения Улан-Батора, строящегося на основе подземных водоносных горизонтов вблизи заводов «Биокомбинат» и «Шувуун-Фабрик», будут очищены в соответствии с монгольскими стандартами питьевой воды на современном глубоководном водоочистном сооружении, построенном на восточном склоне горы Сонгинохайрхан, и поданы в централизованную сеть водоснабжения. Строительство сооружения в настоящее время завершено на 99.5%, и полным ходом идут работы по тестированию и настройке».

Энхгэрэл Энхтувшин, испольнительный директор Фонда Millennium Challenge Mongolia

«В рамках этого проекта мы также разрабатываем систему ewater.mn, которая объединит всю информацию, касающуюся водных ресурсов и водопользования Монголии, в единую систему и заложит важную основу для ответственного и эффективного управления водными ресурсами. Благодаря реализации Водного договора Улан-Батор сможет избежать опасений по поводу нехватки воды в течение следующих 30 лет», — сказала г-жа Энхгэрэл.

Благодаря этому соглашению в общей сложности 8092 человека получили работу, 92 процента из которых — монголы. У местных малых и средних предприятий было закуплено товаров и услуг на сумму более ₮83 млрд.

Таким образом, впервые в Монголии в рамках Водного договора широко внедряются и адаптируются передовые мировые технологии и методы.

Тот факт, что эта комплексная программа реализуется талантливыми молодыми отечественными инженерами и специалистами, которые стали главной движущей силой ее успешной реализации в короткие сроки, в соответствии с критериями и требованиями Корпорации Millennium Challenge Corporation США и международными стандартами, является еще одним ощутимым результатом осуществления Соглашения.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

