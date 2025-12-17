На западе Казахстана в ДТП погибли 3 человека

CentralAsia (KZ) - В Западно-Казахстанской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на департамент полиции региона.

По данным правоохранительных органов, авария произошла 16 декабря около 20:30 на автодороге Уральск — Кирсанова вблизи посёлка Володарское. Водитель автомобиля KIA K5, 1989 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104 под управлением водителя 1974 года рождения.

В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗ-2104 от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир этого автомобиля был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса. Водитель KIA K5 задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Как напоминают СМИ, ранее в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей, в результате которого два человека были доставлены в медицинское учреждение, ещё один погиб на месте происшествия.

