Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы

CentralAsia (CA) - США усиливают давление на Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп заявил о введении полной блокады в отношении всех нефтяных танкеров, находящихся под американскими санкциями и следующих в Венесуэлу или из неё. Об этом сообщают мировые СМИ.

По словам Трампа, Каракас использует доходы от продажи нефти для финансирования наркоторговли и других преступлений. Он также заявил о намерении наращивать военный потенциал США до тех пор, пока Венесуэла, по его выражению, не пойдёт на уступки. В социальной сети Truth Social Трамп написал, что Венесуэла «окружена самой большой армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки».

В ответ правительство Венесуэлы опубликовало заявление, в котором обвинило президента США в нарушении международного права, принципов свободной торговли и свободы судоходства. Власти страны расценили действия Вашингтона как попытку незаконного присвоения природных ресурсов и сообщили о намерении вынести вопрос на рассмотрение Организации Объединённых Наций.

Мировые СМИ напоминают, что санкционное давление США на Венесуэлу продолжается уже несколько лет. В 2019 году Вашингтон ввёл ограничения в отношении государственной нефтяной компании PDVSA, что фактически заблокировало её доступ к мировым нефтяным рынкам. В результате значительная часть венесуэльской нефти реализуется с большими скидками через альтернативные каналы, в том числе на азиатских рынках.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти и добывает около 1 млн баррелей в сутки, при этом экономика страны в значительной степени зависит от доходов от экспорта энергоресурсов.

По данным международных изданий, в регионе находятся корабли ВМС США, включая авианосец и десантно-штурмовые суда, а также авиация морского патрулирования. Однако конкретные механизмы реализации объявленной блокады нефтяных танкеров официально не раскрываются.