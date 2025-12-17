Кремль ожидает от США информации об итогах работы по украинскому урегулированию, - Песков 

- Азия и мир, политика
16:28, 17 декабря 2025
CentralAsia (CA) - Кремль рассчитывает получить от Соединённых Штатов информацию об итогах переговоров с европейскими странами и Украиной по вопросу урегулирования конфликта. Об этом 17 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
«Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами», - сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
14–15 декабря в Берлине прошли встречи американской и украинской делегаций, посвящённые возможным путям урегулирования конфликта на Украине. В воскресенье переговоры продолжались около пяти часов, в понедельник — примерно два часа.
Вечером в понедельник ход переговоров также обсудили несколько европейских лидеров, а также председатель Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО.