Сотрудники Лувра объявили забастовку из-за условий труда и проблем с безопасностью

CentralAsia (CA) - Сотни сотрудников Лувра объявили забастовку в знак протеста против ухудшения условий труда, недофинансирования и серии чрезвычайных происшествий в музее. Об этом сообщает Euronews.

По данным издания, около 400 работников — от смотрителей до реставраторов — в понедельник единогласно поддержали призыв профсоюзов к акции протеста. На фоне предрождественского наплыва туристов самый посещаемый музей мира был закрыт как минимум на сутки.

Представитель профсоюза CFDT Валери Бод заявила, что условия труда в музее стали «неприемлемыми». По её словам, сотрудники недовольны многолетним сокращением штата и уровнем заработной платы. Она отметила, что даже при высокой нагрузке и ответственности работники Лувра получают меньше, чем сотрудники министерства культуры.

Ситуация в музее обострилась после ряда инцидентов. В октябре из галереи Аполлона среди бела дня были похищены восемь предметов, относящихся к сокровищам Французской короны. Впоследствии в Лувре возникла угроза обрушения перекрытий в галерее древнегреческой керамики, а также произошло затопление библиотеки.

Работники музея утверждают, что из-за нехватки персонала, технических неисправностей и износа здания им регулярно приходится ограничивать доступ посетителей к экспозициям. Профсоюзы требуют создания 200 дополнительных постоянных рабочих мест для обеспечения безопасности и приёма туристов.

Ранее аудиторы Счётной палаты Франции предупредили об угрозе «ускоренной деградации» здания Лувра и рекомендовали направить доходы от лицензии бренда «Лувр Абу-Даби» на восстановление основного музея, а не на новые проекты.

Как отмечает Euronews, на прошлой неделе сотрудников Лувра приняла министр культуры Франции Рашида Дати. Она пообещала отменить запланированное в проекте бюджета на 2026 год сокращение государственного финансирования музея на 5,7 млн евро. Однако, по оценке профсоюзов, этих мер недостаточно для решения накопившихся проблем.