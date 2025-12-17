экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия добьётся освобождения территорий военным путём при отказе Украины от диалога, - Путин

CentralAsia (CA) -  Россия будет добиваться освобождения территорий военным путём в случае, если Украина откажется от содержательного диалога по урегулированию конфликта. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, передают российские СМИ.

«Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьётся освобождения своих исторических земель военным путём», - сказал глава российского государства.

Путин добавил, что цели специальной военной операции, по его словам, «будут безусловно достигнуты». При этом он отметил, что Москва по-прежнему рассматривает дипломатические методы как предпочтительный способ устранения первопричин конфликта.

Ранее, 4 декабря, в интервью телеканалу India Today президент РФ заявил, что Россия способна установить контроль над Донбассом и Новороссией как военным, так и иным путём. Тогда он напомнил, что Москва ранее предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и избежать эскалации, однако, по его словам, украинские власти сделали выбор в пользу продолжения боевых действий.

