В Белом доме появилась табличка с критикой Джо Байдена, в которой он назван худшим президентом США

CentralAsia (KG) - Президент США Дональд Трамп распорядился установить в Белом доме на так называемой «президентской аллее славы» мемориальные таблички с краткой оценкой деятельности всех предыдущих глав государства. На табличке, посвящённой 46-му президенту США Джо Байдену, он назван худшим американским лидером в истории. Об этом сообщают западные СМИ, опубликовавшие фотографии экспозиции.

Согласно тексту таблички, «Сонный Джо Байден» охарактеризован как «безусловно худший президент в американской истории». В описании утверждается, что его руководство сопровождалось «чередой беспрецедентных катастроф», а проводимая политика якобы привела страну «на грань уничтожения», включая рекордно высокую инфляцию.

СМИ также отмечают, что ранее на месте портрета Байдена была размещена фотография автопера — устройства для автоматического воспроизведения подписи. В июле Белый дом инициировал расследование по поводу использования Байденом автопера при подписании документов. Сам экс-президент ранее признавал в интервью The New York Times, что автоперо применялось при оформлении указов о помиловании.

Критические формулировки содержатся и на табличке под портретом 44-го президента США Барака Обамы. В тексте он назван «одной из самых противоречивых политических фигур в американской истории». В частности, упоминается критика его реформы здравоохранения, а также обвинения в причастности к развитию скандала о якобы вмешательстве России в выборы США 2016 года.

Другие президенты также получили неоднозначные оценки. Джордж Буш-младший охарактеризован как сильный лидер в борьбе с международным терроризмом, но подвергнут критике за войны в Афганистане и Ираке. В отношении Билла Клинтона отмечены успехи в борьбе с преступностью и социальной политике, однако упомянуты и скандалы 1990-х годов, а также поражение его супруги Хиллари Клинтон на выборах 2016 года Дональду Трампу.

При этом положительные оценки получили Джордж Буш-старший за экологическое регулирование, Рональд Рейган — за экономическую политику, Линдон Джонсон — за законы о гражданских правах. Джон Кеннеди был отмечен за роль в холодной войне, а в описании Ричарда Никсона наряду с внешнеполитическими успехами упоминается Уотергейтский скандал.

