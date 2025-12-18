Великобритания расширила санкционный список в отношении России

CentralAsia (KZ) - Великобритания расширила санкции против России, включив в обновлённый список 24 физических и юридических лица. Об этом сообщается в санкционном перечне, опубликованном Министерством иностранных дел Соединённого Королевства.

Под ограничительные меры попали российские нефтяные компании «Татнефть», «Русснефть», «Руснефтегаз» и «ННК-Ойл». Кроме того, санкции введены в отношении ряда компаний, среди которых «Текстиль-сервис», «Фабрика ваты», эмиратская компания Saphira Energy, Ферганский химический завод, а также узбекистанские компании Gelion Business Trade и Chemistry International.

В санкционный список также включены несколько физических лиц, в том числе Сергей Добринов, Андрей Палевич, Чингиз Алиев, Муртаза Али Лакхани и Рустам Муминов.

Согласно решению британских властей, активы компаний, подпавших под санкции, будут заморожены в случае их обнаружения в британских финансовых учреждениях. В отношении физических лиц, внесённых в список, введён запрет на въезд на территорию Великобритании.

