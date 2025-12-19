Лидеры ЕС договорились выделить Украине 90 млрд евро

CentralAsia (CA) - Страны Евросоюза по итогам саммита договорились выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, обеспеченный бюджетом самого блока — без использования российских замороженных активов, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«У нас есть договоренность. Решение предоставить Украине поддержку в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы одобрено. Мы взяли на себя обязательства — мы их выполнили», — написал Кошта в соцсети X.

Из механизма совместного заимствования для поддержки Украины будут исключены Венгрия, Словакия и Чехия — страны, выступившие против предоставления Киеву дальнейшей помощи, пишет Politico.

Об использовании активов российского Центробанка, замороженных в странах Запада после начала военных действий в 2022 году, лидерам ЕС договориться не удалось. По словам источника Agence France-Press, «после длительных обсуждений стало ясно, что репарационные кредиты потребуют дополнительной работы, поскольку лидерам нужно больше времени для проработки деталей».

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступавший против использования российских активов, заявил, что вопросов по «репарационному кредиту» для Украины было так много, что «пришлось перейти к плану Б». «Рациональность возобладала. ЕС избежал хаоса и раскола и остался единым», — сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил всех лидеров Евросоюза за решение выделить Украине кредит на 2026–2027 годы. «Это значительная поддержка, действительно усиливающая нашу устойчивость. Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы», — написал он.

Активы российского Центробанка на сумму 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после начала конфликта в 2022 году. Большая часть средств (около 193 миллиардов) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия предлагала выдать Киеву «репарационный кредит» за счет российских активов, который Украина могла бы погасить после окончания войны, когда Россия компенсирует причиненный ею ущерб. Однако Бельгия выступила категорически против из-за юридических рисков. Позже ее поддержали Италия, Болгария и Мальта, а Венгрия и Словакия традиционно критикуют предложения Евросоюза, касающиеся использования российских активов.

12 декабря Евросоюз по специальной процедуре, не требующей поддержки всех стран, одобрил бессрочную заморозку активов России — пока она не прекратит боевые действия и не компенсирует украинской стороне ущерб. Банк России в ответ объявил, что подает в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear из-за планов использовать замороженные активы. Позже ЦБ также пригрозил, что будет взыскивать убытки из-за использования замороженных российских активов еще и с европейских банков.