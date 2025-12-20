202 гражданина Индии завербованы в российскую армию, 26 из них убиты, - МИД ИНдии

- Азия и мир, общество
- 10:57, 20 декабря 2025
- Просмотров: 2661
CentralAsia (CA) - Предположительно 202 гражданина Индии были завербованы в российские вооруженные силы, сообщил 18 декабря министр иностранных дел Кирти Вардхан Сингх парламенту.
По его информации, 119 из них были досрочно освобождены, 26 человек, по сообщениям российской стороны, погибли, а 7 числятся пропавшими без вести. Продолжаются усилия по досрочному увольнению 50 человек, добавил министр.
«Министерство иностранных дел «оказало помощь в репатриации останков 10 погибших индийских граждан в Индию и в кремации двух погибших индийских граждан. Образцы ДНК членов семей 18 индийцев, которые числились погибшими или пропавшими без вести, были переданы российским властям в попытке установить личности некоторых из погибших индийских граждан», — сказал Сингх.