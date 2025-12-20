экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дональд Трамп может получить компенсацию от правительства за обыски 3 года назад

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Северная Каролина 19 декабря сказал, что может подать иск и выплатить самому себе компенсацию в размере 1 миллиард от имени американского правительства за обыск ФБР в его резиденции.

По его словам, полученные средства он готов отдать благотворительным фондам. 

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали резиденцию Дональда Трампа во Флориде без предупреждения.

В конце октября газета The New York Times сообщила, что Трамп потребовал от Минюста США выплатить ему около $230 млн компенсации за расследования в его отношении.

