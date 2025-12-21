экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Спецпредставитель Путина назвал конструктивными переговоры в США
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев сказал, что переговоры с американскими чиновниками в Майами об урегулировании конфликта в Украине проходят конструктивно, передает BBC. По его словам, они будут длиться два дня.

 «Дискуссии проходят конструктивно. Начались и продолжатся сегодня, и также продолжатся завтра», — сказав Дмитриев.

Глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в США, чтобы встретиться со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером 20 декабря. 

В тот же день в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины.

Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров накануне сообщил, что в ближайшее время совместная работа с европейскими и американскими партнерами будет продолжена.

