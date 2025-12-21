Глава Нацразведки США опровергла планы Путина по нападению на Европу

// АКИ TV

CentralAsia (CA) - Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опровергла информацию агентства Reuters о том, что, по оценкам американской разведки, Владимир Путин сохраняет планы оккупировать всю Украину и республики бывшего СССР в Европе, пишет DW.

«Правда в том, что разведка США считает, что Россия не обладает возможностью завоевать и оккупировать даже Украину, не говоря уже о вторжении и оккупации Европы», — написала Габбард в социальной сети X.

Она обвинила Reuters во «лжи и пропаганде» с целью «разжечь истерию и страх среди людей». По мнению Габбард, таким образом НАТО и Евросоюз стремятся «втянуть армию США непосредственно в войну с Россией». «По оценке американской разведки, Россия стремится избежать более масштабной войны с НАТО», — отметила она, добавив, что эту позицию разведка донесла в том числе до политиков Демократической партии США.

Габбард также заявила, что «подстрекатели войны от глубинного государства и их пропагандистские СМИ» пытаются подорвать усилия президента Трампа по установлению мира в Украине и Европе. Оценки Габбард в социальной сети X поддержал Илон Маск.