СМИ: Вместе с Ермаком из офиса президента Украины уволили всех его советников и помощников, среди которых Подоляк и Лещенко

CentralAsia (CA) - В связи с отставкой Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента были уволены его штатные и внештатные советники и помощники. В их число входили Сергей Лещенко и Михаил Подоляк. Об этом сообщила Банковая в ответ на запрос информационного агентства «Украинские новости».

«В связи с увольнением главы офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) главы офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», – говорится в ответе Банковой.

Упомянутые лица были уволены в соответствии с частью 3 статьи 92 закона «О государственной службе», по которой трудовые отношения с работником прекращаются в день прекращения полномочий лица, чьим работником он был назначен.

Перечень уволенных в офисе президента не предоставили. Из публичных заявлений офиса президента известно, что по состоянию на декабрь 2024 года у Ермака было девять советников. Штатные советники: Александр Бевз, Лилия Пашинна, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко; внештатные: Сергей Лещенко, Дарья Заривная (уволилась летом), Михаил Подоляк, Элина Эльянова и Александр Роднянский.

19 декабря об увольнении советников и помощников Ермака сообщало издание «Детектор Медia». Лещенко в комментарии изданию заявил, что сейчас работает на внештатной должности советника офиса президента.

Михаил Подоляк в разговоре с «Детектор Медia» также сказал, что продолжает работу в качестве советника офиса президента.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ермак написал заявление об отставке. Он возглавлял офис президента Украины с февраля 2020 года. Он считался одним из ключевых соратников Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента. После начала коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме», оппоненты и соратники Зеленского призывали его уволить Ермака.

Зеленский называл на освободившуюся должность несколько кандидатов, но до сих пор не выбрал нового главу своего офиса.