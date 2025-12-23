Монгольская зима для монголов: резкий рост числа поездок по Юго-Восточной Азии.

CentralAsia (MNG)

Зимой, из-за сильных морозов и загрязнения воздуха, поездки в более теплые места стали сезонной традицией для многих монголов. В последние годы число местных жителей, отправляющихся в Юго-Восточную Азию, стремительно растет.

🔥 Взрывной рост

В 2015 году Вьетнам и Таиланд посетили всего 1.4 тысячи монгольских туристов. В прошлом году это число взлетело до 34.4 тысяч, увеличившись в 24 раза за 8 лет. Если рассматривать данные более детально, то число туристов, посетивших Вьетнам, увеличилось в 108.7 раза и достигло 20.9 тысяч человек, а в Таиланде этот показатель вырос в 10.9 раза до 13.4 тысяч. Этот впечатляющий рост отражает стремительное развитие туристической индустрии в обеих странах.

Почему именно Юго-Восточная Азия? Хотя всплеск зимних туристических поездок на первый взгляд выглядит многообещающе, реальная причина гораздо серьезнее. Суровая монгольская зима также приводит к самому высокому уровню загрязнения воздуха в Улан-Баторе, что побуждает многие семьи искать более теплые и чистые места для защиты здоровья своих детей.

Приятная погода в Юго-Восточной Азии, в отличие от сильных морозов и смога в Монголии, делает такие страны, как Вьетнам, Таиланд и китайский остров Хайнань, привлекательными местами для отдыха.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNew

