Трамп подарил Токаеву «ключ» от Белого дома

CentralAsia (KZ) -  Президент США Дональд Трамп направил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

Произошло это на полях церемонии вручения верительной грамоты посла Казахстана в Вашингтоне Магжана Ильясова.

Трамп, отметил пресс-секретарь казахстанского президента, поделился с главой диппредставительства впечатлениями о встрече с Токаевым, которая состоялась в ноябре в Овальном кабинете.

«Американский лидер передал теплые личные пожелания президенту Казахстана, подчеркнул свое уважение и охарактеризовал его как «прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов», - говорится в сообщении.

 

