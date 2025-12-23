Трамп анонсировал создание США новых боевых кораблей с лазерами, гиперзвуковыми ракетами и ядерным оружием

CentralAsia (CA) - США намерены создать «золотой флот» военных кораблей «совершенно нового класса», заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, это будут линкоры, которые получат класс Trump.

«Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры. <...> Они также будут нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются», — сказал Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго. Помимо этого, новые суда будут оснащены ИИ-компонентом.

По словам Трампа, Военно-морские силы (ВМС) разработают дизайн кораблей вместе с ним, поскольку он «очень эстетичный человек». Водоизмещение линкоров составит от 30 тыс. до 40 тыс. тонн. При этом их построят из стали, а не из алюминия. В ближайшее время начнется строительство первых двух кораблей, а всего со временем флот будет насчитывать 20–25 таких судов. На строительство двух первых кораблей уйдет около 2,5 лет. Они обойдутся в $26 млрд. Новые суда станут «самыми большими в мировой истории» и будут флагманами американского военного флота, подчеркнул Трамп. В то же время он опроверг утверждение, что эти корабли направлены против Китая, но напомнил о цели США — достижение «мира через силу».

Вместе с Трампом в Мар-а-Лаго во время его выступления были госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан.

Пит Хегсет заявил, что усиление военно-морского флота напрямую связано с ключевыми целями министерства войны (бывшего министерства обороны): восстановлением «духа воина», перестройкой вооруженных сил и восстановлением потенциала сдерживания. По словам Джона Фелана, будущий линкор класса «Трамп» станет «самым большим, самым смертоносным, самым универсальным и самым красивым военным кораблем в мировом океане».