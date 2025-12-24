В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии

CentralAsia (CA) - Бизнес-джет, на борту которого находился начальник генерального штаба Ливии Мохаммед аль-Хаддад, потерпел крушение близ Анкары вечером в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. Власти Ливии подтвердили гибель своего военачальника.

«Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в Триполи, были обнаружены нашими правоохранителями в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана», - заявил Ерликая.

Cвязь с самолетом Falcon 50 была потеряна примерно через 40 минут взлета, добавил Ерликая. На борту самолета, помимо главы Генштаба Ливии, находились еще четыре пассажира. Генерала сопровождали его советник Мохамед Аль-Асави Диаб, начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Аль-Файтури Гариб, бригадный генерал Махмуд Аль-Кативи и фотограф из пресс-службы начальника Генштаба Мохамед Омар Ахмед Махджуб

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил, что «трагическая авария» произошла, когда ливийская делегация «возвращалась из официальной поездки в Анкару». Он назвал смерть пятерых человек «большей потерей» для Ливии.

Министр связи Ливии Валид Аль-Лафи заявил телеканалу Al Jazeera, что разбившийся самолет был не ливийским, а арендованным. По его словам, вскоре после взлета экипаж сообщил диспетчерам о технической неисправности. Аль-Лафи считает ее причиной крушения. Борт перед падением попытался совершить аварийную посадку в Эсенбоге из-за неисправности электросистемы.

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование авиакатастрофы.

Как отмечает агентство AP, Мохаммед аль-Хаддад был главнокомандующим армии в западной Ливии. Он сыграл решающую роль в продолжающихся попытках объединить расколотую ливийскую армию.