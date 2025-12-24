Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана, который обсуждали в США

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана, который делегации из Киева и Вашингтона обсуждали на переговорах в США.

Президент назвал их на встрече с журналистами, сообщает «Страна.ua».

Со слов Зеленского, мирный план включает следующие условия:

Подтверждение суверенитета Украины. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения. Гарантии безопасности. Численность ВСУ должна составлять 800 тысяч человек в мирное время. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 Североатлантического альянса. В случае вторжения РФ в Украину они должны предусматривать военный ответ и восстановление санкций. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах. Украина станет членом ЕС в определённый срок (Киев хочет зафиксировать дату вступления). Пакет глобального развития для Украины, который будет определён в отдельном инвестиционном соглашении. Создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечь 800 миллиардов долларов. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Безъядерный статус Украины. Статус Запорожской АЭС. Обязательство Украины и РФ внедрить образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости. Статус оккупированных территорий. Обязательств РФ и Украины не изменять договорённости силой. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Чёрного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована. Обмен пленными по принципу «все на всех», возвращение гражданских лиц, детей и политзаключённых. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Юридическая обязательность соглашения. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Дональдом Трампом. После согласия сторон с документом немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Исходя из формулировок президента, минимум по двум пунктам не удалось достичь компромисса:

Запорожская АЭС. США предлагают совместное управление станцией Украиной, США и Россией, причем все стороны будут получать от этого дивиденды по формуле «33% на 33% на 33%», а главным менеджером будет Америка. Компромиссное предложение Украины подразумевает совместную эксплуатацию станции США и Украиной по формуле «50 на 50». При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы.

Территории. Самый сложный пункт. По одному из вариантов РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях сохраняется текущее положение: стоим там, где стоим. Москва же хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, а США предлагают компромисс: свободную экономическую зону. Если не будет согласия на формулу «стоим там, где стоим», то свободная экономическая зона может быть введена только через референдум.

Кроме базового плана с пунктами обсуждаются отдельные дополнения по таким направлениям:

трехсторонний (Украина, США и Европа) документ о гарантиях безопасности;

двусторонний документ - гарантии безопасности США для Украины;

дорожная карта процветания Украины - проработанный с США документ о восстановлении и экономическом развитии, который содержит видение развития до 2040 года.