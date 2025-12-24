Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана, который обсуждали в США
- Азия и мир, политика
- 15:11, 24 декабря 2025
Владимир Зеленский
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана, который делегации из Киева и Вашингтона обсуждали на переговорах в США.
Президент назвал их на встрече с журналистами, сообщает «Страна.ua».
Со слов Зеленского, мирный план включает следующие условия:
- Подтверждение суверенитета Украины.
- Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения.
- Гарантии безопасности.
- Численность ВСУ должна составлять 800 тысяч человек в мирное время.
- США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 Североатлантического альянса. В случае вторжения РФ в Украину они должны предусматривать военный ответ и восстановление санкций.
- Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.
- Украина станет членом ЕС в определённый срок (Киев хочет зафиксировать дату вступления).
- Пакет глобального развития для Украины, который будет определён в отдельном инвестиционном соглашении.
- Создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечь 800 миллиардов долларов.
- Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
- Безъядерный статус Украины.
- Статус Запорожской АЭС.
- Обязательство Украины и РФ внедрить образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости.
- Статус оккупированных территорий.
- Обязательств РФ и Украины не изменять договорённости силой.
- Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Чёрного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована.
- Обмен пленными по принципу «все на всех», возвращение гражданских лиц, детей и политзаключённых.
- Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.
- Юридическая обязательность соглашения. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Дональдом Трампом.
- После согласия сторон с документом немедленно вступит в силу полное прекращение огня.
Исходя из формулировок президента, минимум по двум пунктам не удалось достичь компромисса:
- Запорожская АЭС. США предлагают совместное управление станцией Украиной, США и Россией, причем все стороны будут получать от этого дивиденды по формуле «33% на 33% на 33%», а главным менеджером будет Америка. Компромиссное предложение Украины подразумевает совместную эксплуатацию станции США и Украиной по формуле «50 на 50». При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы.
- Территории. Самый сложный пункт. По одному из вариантов РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях сохраняется текущее положение: стоим там, где стоим. Москва же хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, а США предлагают компромисс: свободную экономическую зону. Если не будет согласия на формулу «стоим там, где стоим», то свободная экономическая зона может быть введена только через референдум.
Кроме базового плана с пунктами обсуждаются отдельные дополнения по таким направлениям:
- трехсторонний (Украина, США и Европа) документ о гарантиях безопасности;
- двусторонний документ - гарантии безопасности США для Украины;
- дорожная карта процветания Украины - проработанный с США документ о восстановлении и экономическом развитии, который содержит видение развития до 2040 года.
