ЕБРР предоставил $4.5 млн НФО Transcapital в Монголии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает поддержку микро-, малым и средним предприятиям (МСП) в Монголии, предоставив кредит в местной валюте в размере $ 4.5 млн (€3.8 млн) небанковской финансовой организации Transcapital NBFI – ведущему небанковскому финансовому учреждению страны.

Давний клиент ЕБРР направит полученные средства в виде кредитов частным малым и средним предприятиям по всей Монголии, уделяя особое внимание финансовой доступности в сельских регионах страны. Ожидается, что большая часть кредитов будет направлена ​​предприятиям за пределами столицы, Улан-Батора, в поддержку регионального развития.

НФО Transcapital также стремится направлять не менее 30 процентов выручки заемщикам, обращающимся за кредитом впервые, привлекая новых клиентов и расширяя свой кредитный портфель. Кроме того, компания будет работать над повышением финансовой грамотности в сельских районах, в том числе среди женщин-предпринимателей.

Компания имеет солидный опыт в сфере финансовой доступности, недавно получив награду за лучшие нефинансовые услуги в рамках программы ЕБРР «Женщины в бизнесе».

Программа ЕБРР «Женщины в бизнесе» помогает микро-, малым и средним предприятиям (МСП), принадлежащим женщинам или управляемым ими, получить доступ к финансовым и нефинансовым услугам в странах-участницах программы.

Доступ к финансированию остается серьезным препятствием для частного сектора Монголии, особенно за пределами Улан-Батора. Укрепление экономической устойчивости Монголии за счет более сильного, диверсифицированного и стабильного частного сектора остается ключевым стратегическим приоритетом для ЕБРР.

С момента начала своей деятельности в Монголии в 2006 году ЕБРР инвестировал в экономику страны более €2.5 млрд в рамках 163 проектов. Около 90 процентов этих средств было направлено на поддержку компаний частного сектора.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

