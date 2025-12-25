Bloomberg: Крупнейшая нефтяная компания Индии возобновила закупки нефти в России

Reliance Industries

CentralAsia (CA) - Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки российской нефти для своего завода в штате Гуджарат, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Корпорация покупает сырье со скидкой через поставщиков, не подпавших под санкции.

Reliance зафрахтовала танкеры класса Aframax у компании RusExport и доставляет нефть на НПЗ мощностью 660 тыс. баррелей в сутки, который ориентирован на внутренний рынок. По оценкам индийских чиновников, это может частично компенсировать резкое сокращение импорта нефти из РФ, которое, по их словам, в декабре могло сократиться более чем в два раза, пишет Bloomberg.

Тем не менее, по подсчетам того же Bloomberg, экспорт российской нефти в декабре достиг самого высокого уровня с мая 2023 года. Агентство объясняет возросшее количество нефти для экспорта резким сокращением объемов ее переработки, которое связано с налетами БПЛА на российские предприятия.

Reliance прекратила закупки российской нефти с 20 ноября. Это решение связано с международными санкциями против России. За месяц до этого США ввели блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.