Мэр Собянин заявил о дефиците 500 тыс. работников в Москве

CentralAsia (CA) - Нехватка трудовых ресурсов в Москве достигает 500 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из-за демографической ситуации в стране дефицит будет только нарастать.

«Дефицит трудовых ресурсов в Москве <...> составляет от 400 до 500 тыс. человек»,— рассказал Собянин в Мосгордуме, выступая с отчетом о работе правительства Москвы (цитата по ТАСС).

На этой неделе спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов заявил, что закрыть дефицит трудовых ресурсов можно с помощью индийских специалистов. По его словам, на 2025 год правительственная квота для визовых стран установлена на уровне 235 тыс. мест. Из них 30% (71 тыс. мест) зарезервировано под рабочих из Индии, добавил господин Титов.