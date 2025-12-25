Двое таджикских пограничников погибли в боестолкновении с террористами на границе с Афганистаном, - ГКНБ Таджикистана

Иллюстративное фото.

CentralAsia (TJ) - Двое военнослужащих пограничных войск Таджикистана погибли в ночь на 24 декабря в результате вооруженного столкновения с террористами, незаконно пересекшими границу со стороны Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Инцидент произошел на участке пограничного поста №5 «Сад» пограничного отряда 0341 «Сарчашма» в районе Шамсиддин Шохин. 23 декабря в 23:30 три члена террористической организации перешли государственную границу. Местонахождение боевиков было установлено к 11:15 следующего дня, 24 декабря.

На требование пограничников сдаться нарушители ответили отказом и оказали вооруженное сопротивление. По информации ГКНБ, террористы планировали совершить нападение на один из постов таджикских Погранвойск. В результате ответного огня все три боевика были убиты.

На месте боестолкновения силовики обнаружили и изъяли три винтовки М-16, один автомат Калашникова, три пистолета иностранного производства, оснащенные глушителями, а также десять ручных гранат. Кроме того, у нарушителей были при себе прицел ночного видения, взрывчатка и различные боеприпасы.

В ходе операции по предотвращению теракта погибли двое таджикских военнослужащих — Зирехбон Наврузбеков и Исматулло Курбанов. Погранвойска выразили соболезнования в связи с потерей личного состава при исполнении служебного долга.

В ведомстве подчеркнули, что за последний месяц это уже третий случай вооруженного нападения со стороны боевиков, прибывших или находящихся на афганской территории, в котором погибли мирные жители или военнослужащие.

«Эти факты доказывают, что правительство талибов демонстрирует серьезную и неоднократную безответственность и невыполнение своих международных обязательств и обещаний по обеспечению безопасности и стабильности на государственной границе с Республикой Таджикистан и борьбе с членами террористических организаций», — заявили в Погранвойсках ГКНБ.

В ведомстве выразили надежду, что руководство правящего в Афганистане движения «Талибан» принесет официальные извинения народу Таджикистана и примет действенные меры для укрепления безопасности на границе.

В настоящее время ситуация на границе оценивается как спокойная, расследование инцидента продолжается.

