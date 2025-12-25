КНДР показала свою строящуюся атомную подлодку

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил место строительства атомной подлодки, которая оснащена стратегическими управляемыми ракетами. Он призвал к дальнейшему укреплению «ядерного щита» республики и назвал это «долгом нынешнего поколения».

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)., Ким Чен Ын осмотрел атомную подлодку водоизмещением 8,7 тыс. тонн. Он ознакомился с исследованием о новых «секретных подводных вооружениях», а также обозначил «стратегические планы, касающиеся реорганизации ВМС и создания новых подразделений».

Северокорейский лидер отметил важность строительства стратегической ударной атомной подлодки для самообороны КНДР. Он считает, что планы Южной Кореи по разработке атомной подлодки совместно с США «еще больше усугубят нестабильность» на Корейском полуострове. «Мы рассматриваем это как акт агрессии, серьезно посягающий на морской суверенитет нашей страны, а также как угрозу безопасности, на которую необходимо ответить», - сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР считает, что Пхеньян должен «дать врагам понять, что они непременно заплатят за посягательство на его стратегический суверенитет и безопасность», и что они столкнутся с беспощадными ответными ударами, если попытаются применить военный вариант». «Мы будем постоянно и многогранно укреплять ВМС и их стратегический состав, повышать темпы строительства разных надводных и подводных кораблей, увеличивать их масштаб, а также непрерывно комбинировать их с разными системами наступательных вооружений», - отметил Ким Чен Ын.

В марте лидер КНДР посетил верфь, где официально объявил о необходимости строительства первой в стране атомной подлодки. Она входит в число передовых систем вооружения, которые Ким Чен Ын пообещал разработать наряду со спутниками-шпионами и твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», Северная Корея располагает 150 ядерными боеголовками и может увеличить это число до более чем 400 к 2040 году.

