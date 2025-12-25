В Стамбуле задержали 115 подозреваемых в подготовке терактов на праздники

CentralAsia (CA) - В Стамбуле полиция задержала 115 подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации «Исламское государство». По версии правоохранительных органов, задержанные готовили теракты в рождественские и новогодние праздники.

Расследование ведет управление по борьбе с терроризмом. Генпрокуратура Стамбула получила информацию о планируемых нападениях на немусульман в преддверии праздников. В связи с этим были проведены операции с задержаниями, обысками и конфискацией по 124 адресам. Изъяты пистолеты, боеприпасы и «многочисленные документы» ИГ.

Как добавили в генпрокуратуре, в ходе следствия было установлено, что 137 подозреваемых «поддерживают контакты с зонами конфликта». Продолжается операция по задержанию подозреваемых, которых еще не удалось поймать, приводит ТАСС заявление прокуратуры.

