В Стамбуле задержали 115 подозреваемых в подготовке терактов на праздники

CentralAsia (CA) -  В Стамбуле полиция задержала 115 подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации «Исламское государство». По версии правоохранительных органов, задержанные готовили теракты в рождественские и новогодние праздники.

Расследование ведет управление по борьбе с терроризмом. Генпрокуратура Стамбула получила информацию о планируемых нападениях на немусульман в преддверии праздников. В связи с этим были проведены операции с задержаниями, обысками и конфискацией по 124 адресам. Изъяты пистолеты, боеприпасы и «многочисленные документы» ИГ.

Как добавили в генпрокуратуре, в ходе следствия было установлено, что 137 подозреваемых «поддерживают контакты с зонами конфликта». Продолжается операция по задержанию подозреваемых, которых еще не удалось поймать, приводит ТАСС заявление прокуратуры.

Как узнал «Ъ», Турция задумалась о переформатировании своих военных миссий в Сирии и Ираке. Решение принято после того, как ее многолетний противник Рабочая партия Курдистана (РПК) в конце октября объявила о выводе своих сил с турецкой территории и переброске их в северные районы Ирака. В интересах Анкары — продолжить миссии даже несмотря на то, что их основная причина, активность РПК, теперь исчезла.

