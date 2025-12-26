Программа культурного обмена J-1 в США превратилась в схему наживы и эксплуатации иностранных стажеров, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Одна группа платила своему лидеру более 500 000 долларов в год, одновременно отправляя иностранных стажеров на работу в Америку, где, по их словам, они чувствовали себя рабами, пишет The New York Times.

Другой вариант предусматривал трудоустройство жены, дочерей и зятя генерального директора, что принесло семье более 1 миллиона долларов только за последние два года.

Третья компания отправляла молодых людей на работу на ферму, принадлежащую семье одного из ее руководителей, и на винодельню, принадлежащую члену совета директоров.

Все они нажились на программе культурного обмена Госдепартамента, визе J-1, которая стала источником многочисленных случаев наживы и конфликтов интересов — потому что правительство США не смогло взять ее под контроль.

Эти группы, известные как спонсоры, призваны способствовать развитию дипломатии и распространению достоинств американской культуры. Они должны выступать в роли проводников и защитников для более чем 150 000 молодых людей, которых они ежегодно привлекают из-за рубежа, помогая им найти работу в надежных компаниях и обеспечивая их безопасность во время пребывания в Соединенных Штатах.

Вместо этого, как показало расследование New York Times, некоторые спонсоры взимали с ничего не подозревающих соискателей виз огромные сборы, заключали сделки с работодателями, за которыми они должны были следить, и игнорировали доказательства небезопасных или жестоких условий труда.

Согласно налоговым декларациям некоммерческих организаций, руководитель одной из групп получал более 1 миллиона долларов в год. Другие спонсоры создавали компании медицинского страхования и другие побочные предприятия, а затем требовали от молодежи приобретать у них услуги, тем самым извлекая дополнительную прибыль из программы.

Другие же отправляли работодателей, нанимающих их работников, в бесплатные международные поездки для набора персонала.

Ничто из этого не нарушало никаких правил. Спонсорским группам было позволено осуществлять огромный контроль над всем, от размера взимаемых ими сборов до того, как они проверяют потенциальных работодателей.

Даже частной инвестиционной компании было разрешено приобрести долю в одной крупной группе спонсоров , при этом инвестиции были описаны как «расширение присутствия на рынке и создание устойчивой ценности для всех заинтересованных сторон».

Сам Госдепартамент неоднократно указывал на получение прибыли в рамках этой программы, но не отреагировал на собственные предупреждения. В ходе аудита, проведенного генеральным инспектором в 2000 году, было установлено, что некоторые спонсоры существуют в первую очередь «для получения прибыли», а некоторые части программы «вышли из-под контроля».

В программе участвуют более 120 организаций, получивших одобрение в качестве спонсоров, от университетов и крупных компаний до небольших некоммерческих организаций, и многие из этих групп пользуются высокой репутацией. Представители спонсорской индустрии заявили, что подавляющее большинство участников были благодарны за установленные деловые связи и получили положительный опыт пребывания в Соединенных Штатах.

«Я не могу представить себе более блестящей государственной программы, — сказал Джеймс П. Пеллоу, исполнительный директор Совета по международному образовательному обмену, одной из крупнейших организаций-спонсоров этой программы. — Если бы её не существовало, иностранные студенты не приезжали бы в Америку, чтобы проникнуться нашими ценностями или помочь местному бизнесу».

Однако в ходе интервью, судебных разбирательств и жалоб в правительство десятки участников рассказали о том, что влезли в долги, чтобы расплатиться со спонсорами, которые привлекли их, дав ложные обещания.

Донхо Кан, студент из Южной Кореи, рассказал, что в 2023 году заплатил почти 5000 долларов в качестве сборов спонсору, компании J-1 Visa Exchanges, и ее представителю после прочтения рекламных материалов, обещавших «возможность, которая выпадает раз в жизни».

Вместо этого его отправили на сталелитейный завод в Индиане, где он получил минимальную подготовку и был вынужден чистить септические резервуары, как говорится в иске, поданном им годом ранее. Когда он пожаловался, спонсор мало чем помог, и в итоге его уволили, говорится в иске, рассмотрение которого до сих пор продолжается.

Спонсор отказался от комментариев, сославшись на судебное разбирательство.

Несмотря на то, что программа культурного обмена во многом трансформировалась и теперь напоминает программу привлечения иностранных рабочих, правительство защищает её от правил, применяемых к другим подобным программам.

Например, работникам, имеющим визу H-2B и устраивающимся на низкооплачиваемую временную работу по всей территории Соединенных Штатов, запрещено платить комиссионные за трудоустройство, чтобы предотвратить попытки посредников в сфере трудоустройства вовлечь их в принудительный труд.

Однако для программы J-1 подобного запрета не существует, и нет никаких ограничений на размер платы, которую могут взимать спонсоры. Некоторые из них получали почти 5000 долларов за каждую заявку.

Тем не менее, многие спонсоры игнорировали просьбы рабочих о помощи, когда на их рабочих местах возникали проблемы.

«Это огромный конфликт интересов, когда спонсоры должны выступать в роли вербовщиков рабочей силы, а затем и правоприменителей трудового законодательства», — сказал Дэниел Коста, директор по исследованиям в области иммиграционного права и политики в Институте экономической политики. «У спонсоров есть финансовый стимул вставать на сторону работодателя. Молодые люди приходят и уходят, но отношения с работодателями спонсоры должны поддерживать постоянно».

Он добавил: «Это рецепт катастрофы».

Представитель Госдепартамента заявил, что ведомство за эти годы провело реформы и осуществляло тщательный надзор за спонсорами, в том числе исключая из программы тех, кто не соблюдал правила.

«Вытаскивать на свет старые, устаревшие жалобы, чтобы критиковать текущую деятельность департамента, — это отчаянная попытка», — заявил представитель. «Это не журналистика, это клеветническая атака. При администрации Трампа Государственный департамент обеспечивает, чтобы эта программа, как и все остальные программы, осуществлялась в соответствии с законом и национальными интересами Америки».

На протяжении многих лет спонсоры активно лоббировали расширение действия визы J-1 и сохранение контроля над ней. Сегодня более 300 000 человек ежегодно приезжают в Соединенные Штаты по визам J-1, по сравнению с 65 000 в 1980-х годах.

Одна из обладательниц таких виз, студентка из Косово по имени Эма Куршумлия, заплатила около 2000 долларов за стажировку в Нью-Йорке в 2018 году.

«Нам обещали этот прекрасный опыт», — сказала г-жа Куршумлия, которая не проходила никакой предварительной подготовки и проводила по 60 часов в неделю, занимаясь физическим трудом. «Когда мы увидели, что нас ждет, это стало для нас большим сюрпризом».

Зарождение бизнеса

В 1990 году бывший тренер университетской команды по борьбе Дэвид Даль основал некоммерческую организацию «Фонд всемирного международного студенческого обмена» и вскоре начал набирать иностранных студентов для работы в Соединенных Штатах.

В последующие годы его бизнес процветал, но его также обвиняли в том, что он подвергает молодых людей насилию.

Его бизнес-стратегия основывалась на установлении контактов на зарубежных конференциях по подбору персонала и прямом обращении к американским работодателям, будь то животноводческие хозяйства, отели или парки развлечений, с целью выяснения того, каких работников они ищут.

Вначале, как он рассказал в интервью, его группа едва сводила концы с концами. Но, как показывают налоговые декларации, к 2007 году его некоммерческая организация, известная как WISE Foundation, приносила 3,5 миллиона долларов в год и выплачивала ему 134 000 долларов в год.

В течение двух лет он и его семья продали свой скромный дом в Дайерсберге, штат Теннесси. Согласно документам на недвижимость, они переехали в особняк площадью 7900 квадратных футов с колоннадой в расположенной неподалеку сельской местности.

Согласно документам, к 2023 году некоммерческая организация ежегодно нанимала более 3300 сотрудников по визам и получала доход в размере 4,9 миллиона долларов. При этом компенсация г-на Даля превысила 520 000 долларов.

По всей видимости, он вряд ли столкнется с противодействием со стороны совета директоров некоммерческой организации: согласно документам, большинство мест в нем на протяжении многих лет занимали члены его семьи, включая жену, отца, мачеху, тетю и двух двоюродных братьев и сестер.

Однако восхождение этой некоммерческой организации не обошлось без происшествий.

В 2012 году информатор сообщил правительству, что фонд WISE нанимал иностранных студентов для работы в изнурительные ночные смены, иногда по 19 часов в день, на промышленном предприятии по переработке морепродуктов в Кенаи, Аляска.

Согласно копии жалобы, информатор сообщил Госдепартаменту, что спонсор и работодатель злоупотребляли правилами и «подрывали истинную цель» программы.

Неясно, обращался ли кто-либо из Госдепартамента к некоммерческой организации г-на Даля. Но подобная практика продолжалась.

В 2018 году иностранные студенты заплатили фонду WISE и его представителю около 2000 долларов каждый за стажировку, после чего их отправили в промышленную теплицу в Нью-Йорке, где, по их словам, они подверглись сексуальным домогательствам и получили серьезные травмы на рабочем месте.

Некоторых участников программы J-1 отправили в промышленную теплицу на Лонг-Айленде, где они получили травмы и подверглись преследованиям

В 2019 году другая группа иностранных стажеров заявила, что фонд отправил их на свиноферму в Небраске, где они трудились по 12 часов в день, не получали никакой подготовки и им угрожали депортацией, согласно внутренним электронным письмам Госдепартамента, полученным изданием The Times.

«У меня были проблемы с рабочим графиком, с травмами на работе, и я не мог обратиться в больницу», — цитирует слова одного из участников издание.

В электронных письмах говорилось, что чрезмерная рабочая нагрузка и угрозы заставляли другого человека чувствовать себя «рабом».

В электронных письмах говорится, что стажеры заявили, что попросили фонд провести расследование, но представители WISE просто пришли в офис работодателя поговорить и так и не проверили условия труда.

Сотрудники Госдепартамента были настолько встревожены полученной информацией, что обратились к г-ну Далю с вопросом о недосмотре со стороны его группы.

В электронных письмах говорилось, что г-н Даль заявил, что его группа проконсультирует ферму относительно культурной цели программы и «пересмотрит требования программы».

В следующем году туда было направлено больше студентов.

В интервью г-н Даль заявил, что его группа не получала чрезмерной прибыли. Он сказал, что плата за привлечение новых членов была ниже, чем у других спонсоров, и что его зарплата в последние годы была способом компенсировать низкие доходы, которые он получал в первые годы существования группы.

Он решительно защищал свою деловую практику и заявил, что фонд WISE неукоснительно соблюдал все правительственные постановления.

Он добавил, что его организация изо всех сил старалась честно рассказывать кандидатам о том, каким будет их опыт, и что у некоторых были идеалистические представления об Америке, которые не соответствовали реальности.

«Это отличная программа для молодых людей, позволяющая получить опыт, приехав в США, и приобрести навыки», — сказал он. «Идеальна ли она? Нет. Но, как и в любой работе с людьми, идеального не бывает».

Получение прибыли

Чтобы проанализировать деятельность спонсоров, газета The Times сосредоточила внимание на более чем 120 группах, участвующих в самых крупных категориях визы J-1 — программах летней работы и путешествий, стажировок и обучения.

В ходе проверки, в которой также были использованы сотни страниц налоговых деклараций, нормативных документов и юридических материалов, было установлено, что получение чрезмерной прибыли и конфликты интересов являются обычным явлением.

Согласно налоговым декларациям, генеральный директор Совета по международному образовательному обмену, крупного спонсора, привлекшего в прошлом году более 28 000 студентов и стажеров, г-н Пеллоу получил в прошлом году вознаграждение в размере более 1,2 миллиона долларов, а также еще 182 000 долларов от связанных организаций.

По словам г-на Пеллоу, в интервью он также сообщил, что совет направляет менеджеров по найму из 10-20 крупнейших компаний, с которыми он сотрудничает, в полностью оплачиваемые поездки в такие места, как Таиланд и Филиппины.

Он сказал, что эти поездки позволяют работодателям встречаться со студентами и нанимать их на очных ярмарках вакансий.

«У меня нет ощущения, что это какая-то рекламная поездка», — сказал г-н Пеллоу. «Мы помогаем Госдепартаменту найти действительно хороших партнеров, которые позаботятся об иностранных студентах и ​​обеспечат нам самых лучших принимающих лиц».

Согласно налоговым декларациям, в другой компании-спонсоре, ASSE International, руководитель по имени Фэй Цзян заработал 326 000 долларов в качестве вознаграждения, а также владел долей в коммерческой компании, которой некоммерческая организация выплатила более 200 000 долларов за помощь в привлечении студентов по визе J-1.

Представитель ASSE заявил, что фирма, в которой работала г-жа Цзян, была ликвидирована в 2019 году.

Муж другой сотрудницы ASSE руководил отдельной компанией, которая также получила от этой некоммерческой организации более 2 миллионов долларов в последние годы за привлечение участников.

Когда еще один спонсор, коммерческая компания Alliance Abroad, захотела «ускорить рост», она продала долю в компании техасской частной инвестиционной фирме Platform Partners. Среди других инвестиций этой фирмы были электростанция, работающая на природном газе, компания онлайн-платежей и производитель «специальных химикатов и присадок к смазочным материалам».

Другие спонсоры создали прибыльные побочные предприятия.

Американский институт зарубежных исследований создал отдельное коммерческое предприятие, предоставляющее страхование от несчастных случаев и страхование путешествий, и требует от своих участников приобретать страховку стоимостью до 100 долларов в месяц, помимо платы за привлечение новых участников. Представительница спонсора заявила, что компания предоставляет более качественное страховое покрытие по более низким ценам, чем на открытом рынке.

Все спонсоры обязаны контролировать работодателей с целью обеспечения благополучия работников. Однако несколько групп, выявленных газетой The Times, регулярно получали деньги от компаний, за которыми они следили, что могло создать препятствие для борьбы с неправомерным поведением.

Согласно информации на сайте организации, CAEP взимала с работодателей плату в размере 100 долларов за трудоустройство каждого нанятого иностранного стажера. Кроме того, она взимала еще сотни долларов за возможность работать с этими стажерами.

В 2024 году один из иностранных рабочих, немецкий студент-агроном Леандер Вайг, был нанят на ферму в Оклахоме. Он чинил грузовик, когда у него лопнула шина, и он ударился головой о стальной стол с такой силой, что получил удар в череп, как показывают записи.

Леандер Вайг, немецкий студент-агроном, получил серьезные травмы в результате несчастного случая после того, как его спонсор отправил его работать на ферму в Оклахоме.

Г-н Вейг, заплативший спонсору 900 долларов за стажировку, которая обещала продвижение по карьерной лестнице, получил черепно-мозговую травму и вернулся домой в тяжелом состоянии. По словам его адвоката, у него до сих пор сохраняется потеря слуха и трудности с речью.

«Я доверял CAEP, — сказал г-н Вейг. — Работа на той ферме была ужасным опытом. Мы были всего лишь дешевыми рабочими».

Спонсор не ответил на запросы о комментариях.

«Вышло из-под контроля»

В 2000 году генеральный инспектор Госдепартамента посетил ряд организаций, спонсирующих проекты, и обнаружил, что они не выполняют элементарные обязанности.

Контролирующий орган поставил под сомнение « увеличение прибыли », получаемой спонсорами, и вопрос о том, следует ли вообще привлекать к программе культурного обмена тех, кто выступал исключительно в качестве посредников в сфере трудоустройства.

В 2012 году генеральный инспектор поднял новую тревогу , отметив, что спонсорам разрешалось взимать с участников любые сборы, которые они сочтут целесообразными.

Тем не менее, мало что изменилось.

В 2013 году Конгресс начал рассматривать законопроект об иммиграционной реформе, который запретил бы взимание платы за трудоустройство в рамках ряда программ для иностранных рабочих, включая визу J-1.

Спонсоры восприняли это как угрозу существованию государства и развернули агрессивную кампанию по отмене данного регулирования.

«Без платы за участие в программе спонсоры просто не могут работать», — написала одна лоббистская группа членам Конгресса.

В итоге, спонсоры виз добились исключений из этого предложения , которое в конечном итоге не прошло в Палате представителей.

Для спонсоров по-прежнему нет ограничений на размер взимаемых ими платежей. В настоящее время от них требуется лишь раскрывать правительству информацию о расходах на привлечение персонала.

Однако эта информация мало чем помогла заявителям на визу, которые надеялись убедиться в том, что их не обманывают: правительство скрыло ее от общественности.

Более года назад газета The Times подала запрос в соответствии с Законом о свободе информации, чтобы попытаться получить доступ к этим данным.

Госдепартамент пока их не предоставил.



Полный перевод текста The New York Times «They Were Supposed to Protect Young Workers. Instead, They Cashed In».