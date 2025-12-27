Трамп и Зеленский проведут встречу во Флориде

- Азия и мир, политика
13:38, 27 декабря 2025
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся во Флориде в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщил Белый дом.
Двусторонние переговоры запланированы на три часа пополудни (02:00 по времени Астаны) в Палм-Бич. На встречу допустят журналистов.
Ранее Зеленский анонсировал эту встречу и заявил, что представит новый мирный план из 20 пунктов, разработанный Киевом.
В беседе с Axios украинский президент сообщил, что США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления.
Трамп, в интервью Politico, отметил, что высоко оценивает шансы на договоренности, но «прохладно» отнесся к украинской версии мирного плана. Он подчеркнул, что у Зеленского «ничего не будет» без его одобрения.