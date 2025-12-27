Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

CentralAsia (CA) - Правительство России продлило до 28 февраля 2026 года запрет на экспорт автомобильного бензина для всех экспортеров, включая производителей, сообщает пресс-служба правительства.

Одновременно продлен запрет на вывоз дизеля, судового топлива и других газойлей, за исключением непосредственных производителей.

Ограничения вступают в силу со дня, следующего за официальным опубликованием постановлений.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что рынок нефтепродуктов сейчас сбалансирован, запасы восстановлены выше прошлогодних уровней. В период повышенного спроса летом экспорт ограничивали, чтобы прежде всего обеспечить внутренний рынок. По его словам, сейчас на топливном рынке «ситуация абсолютно спокойная».