Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского
- Азия и мир, политика
- 13:19, 28 декабря 2025
- Просмотров: 112
CentralAsia (CA) - Белый дом сообщил о переносе встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Переговоры пройдут 28 декабря в 13:00 по местному времени. Изначально встречу планировали на 15:00, однако ее перенесли на два часа раньше.
Переговоры состоятся во Флориде, в городе Палм-Бич, где расположены имение и гольф-клуб Дональда Трампа.
Запланированная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет без участия лидеров стран Европейского союза.
