Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского

CentralAsia (CA) - Белый дом сообщил о переносе встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Переговоры пройдут 28 декабря в 13:00 по местному времени. Изначально встречу планировали на 15:00, однако ее перенесли на два часа раньше.

Переговоры состоятся во Флориде, в городе Палм-Бич, где расположены имение и гольф-клуб Дональда Трампа.

Запланированная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет без участия лидеров стран Европейского союза.