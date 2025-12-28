экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского

CentralAsia (CA) -  Белый дом сообщил о переносе встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. 

Переговоры пройдут 28 декабря в 13:00 по местному времени. Изначально встречу планировали на 15:00, однако ее перенесли на два часа раньше.

Переговоры состоятся во Флориде, в городе Палм-Бич, где расположены имение и гольф-клуб Дональда Трампа. 

Запланированная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет без участия лидеров стран Европейского союза.

