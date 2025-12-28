Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года

CentralAsia (CA) - Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года, сообщает AFP.

Брижит Бардо была одной из главных икон европейского кино 1950–1960-х годов. После завершения кинокарьеры она посвятила себя общественной и зоозащитной деятельности.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Мировую известность ей принесла роль в фильме Роже Вадима «И Бог создал женщину». Среди других известных работ Бардо — фильмы «Презрение» Жан-Люка Годара, «Вива, Мария!», «Истина», «Бабетта идет на войну» и «Шалако».

