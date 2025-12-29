Молодая монгольская шахматистка сенсационно победила четырехкратную чемпионку мира из Китая

CentralAsia (MNG) -

Четырехкратная чемпионка мира по классическим шахматам Цзю Вэньцзюнь потерпела серьёзную неудачу во второй день чемпионата мира по шахматам.

После двух дней чемпионата мира по быстрым шахматам ФИДЕ в Дохе Мөнгөнзул Бат-Эрдэнэ одержала победу над четырехкратной чемпионкой мира Цзю Вэньцзюнь.

В заключительном раунде дня Цзю играла белыми против Мөнгөнзул Бат-Эрдэнэ, шахматистки из Монголии с рейтингом на 300 очков ниже. В Пирце Цзю в какой-то момент получила выигрышную позицию, но допустила ошибку из-за нехватки времени и в итоге проиграла.

слева: Мөнгөнзул Бат-Эрдэнэ и Цзю Вэньцзюнь

Таким образом, Мөнгөнзул продолжает борьбу, набрав шесть очков в восьми матчах: пять побед, две ничьи и одно поражение. Она также занимает 9-е место, отставая от двух лидеров на 0.5 очка.

источник: MiddleAsianNews

