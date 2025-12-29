КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет большой дальности

CentralAsia (CA) - Северокорейская армия провела учения по запуску стратегических крылатых ракет большой дальности в воскресенье в Корейском западном море (Желтое море), сообщает ЦТАК. За пусками наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Целью запуска, как пишет ЦТАК, была проверка готовности профильных подразделений к нанесению контрудара, их боеспособности. Ракетчики отрабатывали навыки по маневрированию и выполнению огневых заданий, проверялась надежность данной системы стратегического вооружения. Ракеты точно попали в цель, пролетев по определенной траектории над морем в течение почти 170 минут.

Ким Чен Ын назвал учения успешными и призвал и впредь прилагать усилия «для неограниченного и устойчивого развития государственных ядерных боевых сил». По его словам, это необходимо, так как страна сталкивается с различными угрозами.

По информации Yonhap, южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких ракет из района Сунан близ Пхеньяна около 8:00 28 декабря. Военные полагают, что Северная Корея может провести дополнительные ракетные испытания в конце года. Агентство отмечает, что в преддверии ключевого партийного съезда, который пройдет в 2026 году, Ким Чен Ын все чаще проводит инспекции военных объектов и учений, стремясь подчеркнуть достижения страны в оборонном секторе.

Предыдущий запуск прошел 24 декабря. Тогда КНДР испытала новые зенитные ракеты большой дальности в Японском море.