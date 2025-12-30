Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану в случае возобновления ядерной программы

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп предупредил Иран, что США могут нанести новые удары, если исламская республика попытается восстановить свою ядерную программу, передает Associated Press.

«Сейчас я слышу, что Иран пытается снова нарастить силы. И если это так, нам придется их осадить. Мы их осадим. Мы выбьем из них все к чертям. Но надеюсь, этого не происходит», — сказал Трамп после своей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в своей резиденции во Флориде.

По его словам, в случае наращивания Ираном военной мощи, у США «не останется выбора», а последствия «будут очень серьезными». «Возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз», — добавил Трамп.

В ночь на 22 июня 2025 года США нанесли удары по основным иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп после этого утверждал, что ядерные возможности Тегерана были «полностью и окончательно уничтожены», однако оценить это внешние наблюдатели не могут — как и то, насколько быстро ядерную программу можно восстановить. Западные издания со ссылками на источники писали, что американские удары лишь отбросили иранские разработки на несколько месяцев, а Тегерану удалось переместить и спрятать большую часть запасов обогащенного урана. Иран однако настаивает, что больше не обогащает уран ни на одном объекте в стране.