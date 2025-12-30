Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», сообщает пресс-служба Акорды.

Документ предусматривает ограничение размещения информации о пропаганде педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах. Как отметили в сенате, целью закона является защита прав детей.

12 ноября мажилисмены приняли закон, который запрещает пропаганду ЛГБТ в Казахстане. После вступления норм в силу такой контент начнут маркировать возрастным ограничением 18+. В сенате закон должны были рассмотреть 4 декабря, однако документ сняли с рассмотрения. Причиной в палате назвали необходимость дополнительной проработки отдельных норм.

В Минкультуры заявили, что рассмотрели международный опыт и не увидели подтверждений опасениям, что аналогичные нормы приводят к росту агрессии или социальной изоляции в отношении отдельных групп. Вице-министр Евгений Кочетов подчеркнул, что другие государства вводили более жёсткие ограничения, однако в этих странах не формировалась негативная реакция, о которой говорят критики поправок.

18 декабря закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане одобрил сенат.

