экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», сообщает пресс-служба Акорды.

Документ предусматривает ограничение размещения информации о пропаганде педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах. Как отметили в сенате, целью закона является защита прав детей.

12 ноября мажилисмены приняли закон, который запрещает пропаганду ЛГБТ в Казахстане. После вступления норм в силу такой контент начнут маркировать возрастным ограничением 18+. В сенате закон должны были рассмотреть 4 декабря, однако документ сняли с рассмотрения. Причиной в палате назвали необходимость дополнительной проработки отдельных норм. 

В Минкультуры заявили, что рассмотрели международный опыт и не увидели подтверждений опасениям, что аналогичные нормы приводят к росту агрессии или социальной изоляции в отношении отдельных групп. Вице-министр Евгений Кочетов подчеркнул, что другие государства вводили более жёсткие ограничения, однако в этих странах не формировалась негативная реакция, о которой говорят критики поправок.

18 декабря закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане одобрил сенат.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com