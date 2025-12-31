В Германии ограблено банковское хранилище: ущерб оценивается в десятки миллионов евро

CentralAsia (CA) - В городе Гельзенкирхен на западе Германии неизвестные проникли в хранилище отделения банка Sparkasse и похитили ценности клиентов на сумму не менее 10 миллионов евро. Об этом сообщает CNN.

По данным полиции, злоумышленники воспользовались рождественскими праздниками, когда большинство банков и магазинов в стране закрыты с вечера 24 декабря. Преступники просверлили толстую бетонную стену банковского отделения, после чего вскрыли несколько тысяч индивидуальных сейфовых ячеек, похитив наличные деньги и ценные вещи.

Отверстие в стене было обнаружено лишь рано утром в понедельник, 29 декабря, после срабатывания пожарной сигнализации.

Во вторник возле банка собрались десятки возмущённых клиентов, требовавших доступа к своим ячейкам. Один из вкладчиков в интервью телеканалу Welt заявил, что не смог уснуть, так как не получает никакой информации о судьбе своих сбережений, которые хранил в сейфе на протяжении 25 лет.

Полиция также сообщает, что в субботу вечером свидетели видели нескольких мужчин с большими сумками в лестничной клетке соседнего многоуровневого паркинга. Кроме того, рано утром в понедельник из гаража выехал чёрный автомобиль Audi RS6 с людьми в масках. Установлено, что номерные знаки принадлежали машине, ранее угнанной в Ганновер.

Расследование продолжается. Подозреваемые пока не задержаны.