При ударе по кафе и гостинице на берегу Черного моря погибли 24 человека, - власти РФ

Сальдо

CentralAsia (CA) - В результате ночного удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области на побережье Черного моря погибли 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50. Об этом сообщил назначенный Россией губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, удар нанесли три дрона. Один из них «был с зажигательной смесью», заявил Сальдо.

На месте атаки возник мощный пожар, который удалось потушить только под утро, сказал глава региона.

Подтверждения удара из независимых источников пока нет. ВСУ не комментируют информацию.

Минобороны России отчиталось, что за прошедшую ночь над регионами перехватили и уничтожили 168 беспилотников. Большинство из них (61) сбито над Брянской областью. Еще 25 перехватили над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом, 12 — над Московским регионом, в том числе девять на подлете к столице, семь — над Калужской областью