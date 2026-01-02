Монгольский школьник завоевал золото на Owlypia

Это международная олимпиада для школьников, которая проходит в разных странах, включая Монголию. Участники соревнуются на английском языке в таких интересных областях, как математика, науки, искусство и социальные науки.

ХУРЭЛСУХ Болд, участник Международной олимпиады OWLYPIA в Англии в категории «Социальные науки», успешно выполнил все задания, проверявшие его знание английского языка, и соответствует требованиям для получения ЗОЛОТОЙ медали. Он участвовал в соревнованиях в возрастной категории 12-15 лет.

Олимпиада проходит в трех возрастных категориях:

• от 9 до 11 лет

• от 12 до 15 лет

• от 16 до 18 лет

