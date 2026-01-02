Несколько человек погибли в Иране во время протестов и столкновений с полицией

CentralAsia (CA) - В ходе массовых протестов в Иране погибли несколько человек, сообщили в четверг иранские СМИ и правозащитные группы. Беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией происходят в нескольких регионах страны. По данным местных властей и агентства Fars, протестующие жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и в некоторых случаях открывает по демонстрантам огонь, утверждает правозащитная организация Hengaw.

Во время столкновений в городе Лордеган погибли двое протестующих, они были застрелены служащими правительственных войск, сообщает Hengaw. Организация также заявила о гибели одного человека в городе Кухдашт. Fars сообщило о трех погибших в городе Азна в провинции Лурестан.

Митинги в стране проходят со среды. Они начались на фоне резкого падения курса национальной валюты — стоимость иранского риала по отношению к доллару США упала вдвое — и стремительного роста цен. Первыми протестовать против действий правительства начали владельцы магазинов, к ним присоединились студенты. Reuters называет происходящее самыми масштабными за последние три года протестами в Исламской Республике.

Накануне власти Ирана объявили выходной день, сославшись на необходимость экономии энергии в холодную погоду. На следующий день представитель правительства Фатиме Мохаджерани заявила, что с представителями профсоюзов власти проведут прямой диалог, но не уточнила подробности.