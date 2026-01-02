В Финляндии задержали судно из России из-за повреждения кабелей

CentralAsia (CA) - Финские власти задержали грузовое судно, следовавшее из России, по подозрению в повреждении двух подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Инцидент произошел после выявления сбоя на линии связи между Хельсинки и Таллином.

Судно Fitburg следовало из Санкт-Петербурга в Хайфу. Пограничная охрана высадилась на борт около 11 часов утра, примерно через шесть часов после первого сообщения о повреждении кабелей. На судне были задержаны 14 членов экипажа, включая граждан России. По данным полиции, корабль был обнаружен с опущенным в море якорем.

Как сообщил заместитель главы полиции Хельсинки Хеикки Коппероинен, вертолет зафиксировал, что судно тянуло якорь по дну моря. Он отметил, что на данном этапе рано делать выводы о том, было ли произошедшее преднамеренным действием или несчастным случаем.

Следователи заявили, что экипаж, в состав которого входят моряки из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана, будет допрошен. Судно, ходившее под флагом Сент-Винсента и Гренадин, было препровождено в порт недалеко от Хельсинки. На момент обнаружения оно находилось в исключительной экономической зоне Финляндии.

Полиция Финляндии начала предварительное расследование по статьям о тяжком ущербе имуществу и вмешательстве в работу телекоммуникаций. Поврежденные кабели находятся в Финском заливе между Финляндией и Эстонией и принадлежат финскому оператору Elisa и шведской компании Arelion. Связь была перенаправлена по альтернативным линиям.

Сегодня финские таможенники сообщили, что судно перевозило российскую сталь, подпадающую под санкции Европейского союза.