В столице Венесуэлы слышны взрывы и отключили электричество

CentralAsia (CA) -  Рано утром в субботу в столице Венесуэлы Каракасе очевидцы сообщили о пролетах самолетов, громких звуках и как минимум одном столбе дыма, пишет Reuters.

В южной части города, расположенной вблизи крупной военной базы, произошло отключение электричества.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности наземных операций в Венесуэле. Вашингтон предпринимает попытки оказать давление на президента Николаса Мадуро с целью добиться его отставки. Среди мер давления — расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе и более двух десятков ударов по судам, предположительно связанным с контрабандой наркотиков в Тихом океане и Карибском море.

