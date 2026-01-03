Китайский BYD впервые обойдет Tesla по продажам электромобилей

CentralAsia (CA) - Китайский автоконцерн BYD по итогам 2025 года впервые в истории станет мировым лидером по продажам электромобилей, обогнав американскую Tesla. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные компаний.

Окончательные данные о продажах ожидаются 2 января. BYD сообщила, что продажи ее автомобилей с батарейным питанием выросли почти на 28% до 2,26 млн единиц. Tesla пока не опубликовала данные за 2025 год.

29 декабря Tesla спрогнозировала продажи около 1,6 млн автомобилей по итогам 2025 года, что примерно на 8% меньше показателей 2024 года. Согласно данным CNBC, это означает второе ежегодное падение подряд.

В первом квартале 2025 года акции Tesla резко упали из-за жесткой конкуренции со стороны китайских производителей и репутационных последствий политической риторики основателя компании Илона Маска. Однако в последние недели цена акций выросла до $489 за бумагу после заявления Маска о тестировании беспилотных автомобилей в Остине, штат Техас.

В середине декабря акции Tesla достигли рекордного уровня $476 за бумагу, поднявшись на 25% с минимума 21 ноября. Аналитики Bloomberg связывают рост с намерениями Маска развивать применение искусственного интеллекта в автомобильной индустрии.