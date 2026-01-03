Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены
- Азия и мир, политика
- 15:34, 03 января 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты Америки провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Согласно заявлению, Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и эвакуирован из страны. Операция проведена совместно с правоохранительными органами США.
Пресс-конференция с подробностями запланирована на 11:00 в резиденции Мар-а-Лаго.
