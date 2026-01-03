экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены

CentralAsia (CA) -  Соединенные Штаты Америки провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Согласно заявлению, Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и эвакуирован из страны. Операция проведена совместно с правоохранительными органами США.

Пресс-конференция с подробностями запланирована на 11:00 в резиденции Мар-а-Лаго.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com