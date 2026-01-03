Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты Америки провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Согласно заявлению, Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и эвакуирован из страны. Операция проведена совместно с правоохранительными органами США.

Пресс-конференция с подробностями запланирована на 11:00 в резиденции Мар-а-Лаго.