США предъявили обвинения Николасу Мадуро и его жене
CentralAsia (CA) -  Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном судебном округе штата Нью-Йорк. Об этом сообщила генпрокурор США Пэм Бонди, пишет DW.

Николас Мадуро обвиняется в сговоре с целью наркотерроризма и импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.

«Вскоре они предстанут перед всей строгостью американского правосудия на американской земле в американских судах», - заявила Пэм Бонди.

В 2020 году министр юстиции и генпрокурор США уже предъявляли Мадуро обвинения в причастности к наркотерроризму. По этой статье в США предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.

