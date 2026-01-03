США предъявили обвинения Николасу Мадуро и его жене

CentralAsia (CA) - Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном судебном округе штата Нью-Йорк. Об этом сообщила генпрокурор США Пэм Бонди, пишет DW.

Николас Мадуро обвиняется в сговоре с целью наркотерроризма и импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.

«Вскоре они предстанут перед всей строгостью американского правосудия на американской земле в американских судах», - заявила Пэм Бонди.

В 2020 году министр юстиции и генпрокурор США уже предъявляли Мадуро обвинения в причастности к наркотерроризму. По этой статье в США предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.