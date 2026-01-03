Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой и пригрозил новыми ударами

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет фактически управлять Венесуэлой до передачи власти легитимному руководству страны, пишет BBC.

«Мы там — и останемся до момента, пока не произойдет настоящая передача власти. Мы будем ею управлять по сути», - заявил Трамп.

Американская армия готова в случае необходимости нанести вторую, более мощную волну ударов по Венесуэле, однако президент США считает, что этого, вероятно, не понадобится.

Трамп сообщил, что в Венесуэлу придут американские нефтяные компании, которые «восстановят нефтяную инфраструктуру, чтобы страна зарабатывала деньги». «Мы сделаем народ Венесуэлы богатым и независимым и обеспечим его безопасность», - добавил президент США.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет сохранять эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы до выполнения всех американских требований. Какие именно требования имеются в виду, не уточняется.

«Лидеры Венесуэлы должны понимать, что произошедшее с Мадуро может случиться и с ними», - предупредил Трамп.

Трамп сообщил, что в ближайшее время будет создана группа по управлению Венесуэлой. «Все это сейчас делается. Мы определяем этих людей и расскажем, кто они», - пояснил президент США.

Госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, которая приняла власть после ареста Николаса Мадуро. По словам Трампа, Родригес готова сотрудничать с Вашингтоном, «чтобы сделать Венесуэлу снова великой».