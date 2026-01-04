Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назначена и.о. президента

Архивное фото Дельси Родригес от EFE

CentralAsia (CA) - Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назначена исполняющим обязанности президента после того, как США захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро. Об этом сообщило испанское информационное агентство EFE.

Данное решение принял Верховный суд Венесуэлы 3 января.

3 января в ходе военной операции США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

«Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, единственного президента Венесуэлы», - заявила Родригес в своей речи, транслировавшейся по радио и телевидению.

По данным издания, 56-летняя Родригес занимает должность вице-президента с июня 2018 года, кроме того, с августа 2024 года она занимает должность министра углеводородов.

Ранее она занимала должности министра экономики, финансов и внешней торговли; министра связи и информации; министра иностранных дел, а также председателя Национального учредительного собрания.