Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назначена и.о. президента

- 12:24, 04 января 2026
Просмотров: 7428
США предъявили обвинения Николасу Мадуро и его жене
CentralAsia (CA) - Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назначена исполняющим обязанности президента после того, как США захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро. Об этом сообщило испанское информационное агентство EFE.
Данное решение принял Верховный суд Венесуэлы 3 января.
3 января в ходе военной операции США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.
«Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, единственного президента Венесуэлы», - заявила Родригес в своей речи, транслировавшейся по радио и телевидению.
По данным издания, 56-летняя Родригес занимает должность вице-президента с июня 2018 года, кроме того, с августа 2024 года она занимает должность министра углеводородов.
Ранее она занимала должности министра экономики, финансов и внешней торговли; министра связи и информации; министра иностранных дел, а также председателя Национального учредительного собрания.