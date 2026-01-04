экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назначена и.о. президента
Архивное фото Дельси Родригес от EFE
Архивное фото Дельси Родригес от EFE
Предыстория: США предъявили обвинения Николасу Мадуро и его жене

CentralAsia (CA) -  Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назначена исполняющим обязанности президента после того, как США захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро. Об этом сообщило испанское информационное агентство EFE.

Данное решение принял Верховный суд Венесуэлы 3 января.

3 января в ходе военной операции США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 

«Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, единственного президента Венесуэлы», - заявила Родригес в своей речи, транслировавшейся по радио и телевидению.

По данным издания, 56-летняя Родригес занимает должность вице-президента с июня 2018 года, кроме того, с августа 2024 года она занимает должность министра углеводородов.

Ранее она занимала должности министра экономики, финансов и внешней торговли; министра связи и информации; министра иностранных дел, а также председателя Национального учредительного собрания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com