Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине
Продолжение: Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назначена и.о. президентаПредыстория: США предъявили обвинения Николасу Мадуро и его жене

CentralAsia (CA) -  Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в следственный изолятор в Бруклине после того, как его доставили вертолетом на Манхэттен, сообщает CNN.

По его данным, возле здания собралась огромная толпа людей, многие из которых держали венесуэльские флаги.

3 января в ходе военной операции США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

По предварительным данным, на следующей неделе Мадуро предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинениям в хранении наркотиков и оружия.

