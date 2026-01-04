Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине
- 12:59, 04 января 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в следственный изолятор в Бруклине после того, как его доставили вертолетом на Манхэттен, сообщает CNN.
По его данным, возле здания собралась огромная толпа людей, многие из которых держали венесуэльские флаги.
3 января в ходе военной операции США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.
По предварительным данным, на следующей неделе Мадуро предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинениям в хранении наркотиков и оружия.
