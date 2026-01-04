Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине

CentralAsia (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в следственный изолятор в Бруклине после того, как его доставили вертолетом на Манхэттен, сообщает CNN.

По его данным, возле здания собралась огромная толпа людей, многие из которых держали венесуэльские флаги.

3 января в ходе военной операции США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

По предварительным данным, на следующей неделе Мадуро предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинениям в хранении наркотиков и оружия.