В результате операции США в Венесуэле погибли как минимум 40 человек, - New York Times
CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате операции США в Венесуэле достигает как минимум 40 человек, сообщила газета New York Times со ссылкой на венесуэльского чиновника.

«По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли в результате атаки», - говорится в сообщении.

Новоназначенная исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщала, что в результате операции США погибли госслужащие, военные и мирные граждане.

Ночью 3 января в столице Венесуэлы Соединенные Штаты нанесли удары по объектам. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны, предъявив обвинения в «наркотерроризме».

Ранее сообщалось, что Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине (Нью-Йорк). 

