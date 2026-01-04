экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Греции из-за сбоя радиочастот массово задерживаются и отменяются рейсы

CentralAsia (CA) -  В Греции из-за серьезного сбоя в работе и нарушения радиочастот массово задерживаются и отменяются рейсы, сообщил Cyprus Inform.

Управление гражданской авиации (CAA) Греции издало экстренное распоряжение для всех рейсов в пределах Афинского района полетной информации (РПИ).

Техническая неисправность снизила пропускную способность системы и вызвала массовые сбои, в результате чего вылеты из Афинского международного аэропорта «Элефтериос Венизелос» и различных региональных аэропортов были приостановлены. Сбой связан с центральными системами радиочастот в региональных центрах управления в Афинах и Македонии.

Прибывающие самолеты перенаправляются в альтернативные аэропорты за пределами воздушного пространства Греции, поскольку кризис продолжается.

В аэропортах Кипра также сообщают о значительных сбоях в выполнении запланированных рейсов.

