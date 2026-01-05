Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о попытке Украины нанести удар по резиденции российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, он сказал: «Я не верю, что этот удар произошел», пишет Reuters.

Трамп уточнил, что «неподалеку (от резиденции) произошло нечто подобное, но это не имеет к этому никакого отношения».

Об атаке стало известно 29 декабря. 31 декабря Минобороны РФ раскрыло подробности атаки. По данным ведомства, украинские беспилотники вылетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – 91 дрон был уничтожен над Брянской, Смоленской и Новгородской областями.

Ранее американский лидер говорил, что узнал от Путина об атаке на его резиденцию в Новгородской области. По мнению главы Белого дома, «сейчас неподходящее время для всего этого». Лидеры созвонились 29 декабря.