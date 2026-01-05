Токаев: Путин встретился с Назарбаевым по его настоятельной просьбе

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan высказался о встрече первого президента Нурсултана Назарбаева с российским лидером Владимиром Путиным в преддверии Нового года в Кремле.

Во время интервью журналист отметил, что вокруг встречи много мнений, слухов, вплоть до того, что обсуждался транзит власти в Казахстане в 2029 году и Назарбаев якобы хочет сыграть ключевую роль при личном содействии Путина.

«Встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер. Этот момент подчеркивает сам российский президент, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе», - рассказал Токаев.

По его словам, российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам.

«В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции. Данная встреча говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина», - сказал президент.

Глава Казахстана отметил, что его не интересует содержание таких бесед и никогда не задает вопросов на эту тему.

«Что касается личности Нурсултана Назарбаева, то я неоднократно высказывался о нем как об основателе современной казахской государственности. Его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны. Вы же знаете, мы хотим превратить Казахстан в территорию Справедливости, Закона и Порядка. Поэтому оценивать труд каждого гражданина следует по справедливости, без личной предвзятости. Это касается и Нурсултана Назарбаева, первого президента нашей страны», - добавил Токаев.

В конце декабря в Москве состоялась встреча Путина с Назарбаевым. За последний год политики лично общались дважды, до этого они встречались в мае.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения